بوراس: “نستهدف التأهل في تنزانيا ولا تُهمنا نتائج الفرق الأخرى”

أكد لاعب المولودية، أكرم بوراس، بأن فريقه يستهدف العودة بتأشيرة التأهل من تنزانيا، في آخر جولة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، من دون انتظار هدية من أي كان.

وحقق العميد، سهرة أمس الجمعة، فوزا رائعا على تي بي مازيمبي الكونغولي. جعله ينفدر بوصافة المجموعة الأولى بـ 8 نقاط.

وفي حال خسارة يونغ أفريكانز التنزاني، صاحب الـ 4 نقاط غدا الأحد، أمام المُضيف والمتأهل مسبقا، الهلال السوداني بـ 10 نقاط. فإن المولودية ستتأهل إلى ربع نهائي. قبل صدامها في جولة الختام أمام الفريق التنزاني.

وحول هذه الحسابات قال، بوراس: “تفكيرنا سينصب على مواجهة يونغ أفريكانز القادمة من أجل العودة بالتأهل من تنزانيا”.

وواصل صاحب هدف الفوز على مازيمبي، أمس الجمعة: “سنحضر أنفسنا للمواجهة القادمة، ولا نبحث عن نتائج الفرق الأخرى”.

كما أوضح اللاعب القادم من شباب بلوزداد، الصائفة الماضية. في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للمولودية، بأن الجمهور كان المساند والداعم رقم واحد لتحقيق الفوز، أمام ممثل الكرة الكونغولية، أمس الجمعة.