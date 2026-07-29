بوراس يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات دوري الأبطال رفقة ليفسكي صوفيا

نجح الدولي الجزائري، أكرم بوراس، اليوم الأربعاء، في بلوغ الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا رفقة ناديه ليفسكي صوفيا البلغاري، عقب تجاوزه عقبة يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني في الدور الثاني.

وحجز النادي البلغاري بطاقة التأهل بعد تعادله بنتيجة (2-2) في مباراة الإياب أمام مضيفه الروماني، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين.

وسيواجه لاعب المولودية السابق، رفقة ناديه البلغاري، في الدور الثالث، نادي كايرات ألماتي الكازاخستاني، بتاريخ 4 أوت الداخل ذهابا و 10 أوت إيابا.