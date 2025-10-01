بوراس يساهم بتمريرة حاسمة في فوز ناديه لفسكي صوفيا

ساهم اللاعب الجزائري أكرم بوراس، في الفوز الأخير الذي حققه ناديه لفسكي صوفيا، بهدف دون رد، على حساب فريق بوتف بولديف، لحساب الدوري البلغاري.

وشارك أكرم بوراس، لأول مرة، أساسيا ضمن تشكيلة نادي لفسكي صوفيا، بمناسبة هذه المباراة التي جمعتهم بفريق

وكانت هذه المبارة، فرصة لأكرم بوراس، من أجل تسجيل أول مشاركة أساسية له مع ناديه لفسكي صوفيا، هذا الموسم.

كما أحسن اللاعب السابق لمولودية الجزائر، استغلال هذه الفرصة، حيث تألق بمنح تمريرة حاسمة، جاء على اثرها الهدف الوحيد في هذه المباراة.

وأنهى أكرم بوراس، وناديه لفسكي صوفيا، هذه المباراة لصالحهم بنتيجة هدف دون رد، على حساب فريق بوتف بولديف.