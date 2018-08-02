“بوراس” يعود لـ”الخضر” من الباب الواسع

عاد التقني الجزائري المُغترب، عزيز بوراس من أوسع الأبواب للعارضة الفنية للمنتخب الوطني، والتي كان قد غادرها منذ أشهر مضت.

ووضع الحساب الرسمي لـ”الفاف” على موقع التواصل الإجتماعي صورة لمُدرب الحُراس، رفقة جمال بلماضي، مُتمنيا له التوفيق في مهامه المُستقبلية.

يُذكر، بأن “النهار” سبق لها ومنذ أسابيع أن أكدت بأن “بوراس” سيعود لـ”الخضر” من أوسع الأبواب، بعد رحيل، رابح ماجر.

ورمى المُدرب الأسبق لحراس “سوشو” المنشفة، أسابيع بعد وصول صاحب الكعب الذهبي لتدريب “الخضر”، بسبب تدخل هذا الأخير في خياراته.