بوراس يقترب من الرحيل نحو الدوري البلغاري

كشف الصحفي نبيل جليت أن نادي ليفيسكي صوفيا البلغاري قام رسميًا بتفعيل الشرط الجزائي في عقد متوسط الميدان الدولي للمحليين أكرم بوراس، في خطوة قد تمهد لرحيله عن صفوف مولودية الجزائر خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم تمسك إدارة النادي بخدماته.

بوراس، الذي التحق بمولودية الجزائر موسم 2025 قادمًا من شباب بلوزداد في صفقة انتقال حر، كان قد وضع بندًا في عقده يتيح له المغادرة في حال وصول عرض خارجي، وهو ما استغلته عدة أندية من أوروبا الشرقية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

ورغم العروض المحلية والخارجية التي تلقاها ابن مدينة سطيف قبل توقيعه مع المولودية، فقد اختار الفريق العاصمي آنذاك، لكن تألقه مع النادي والمنتخب المحلي جعله محط أنظار الأندية الأوروبية.

إدارة مولودية الجزائر تجد نفسها الآن أمام تحدٍ كبير للحفاظ على نجمها، في وقت تواصل فيه العروض التهاطل على اللاعب، وسط إصرار بعض الفرق على دفع الشرط الجزائي لكسب خدماته.