بوراس يُضيّع حصة الاستئناف وبوقرة يُنشط غدا ندوة صحفية

عادت عناصر المنتخب المحلي، مساء أمس السبت، إلى أجواء التدريبات بعد الاستفادة من يوم راحة الجمعة، في إطار التربص الخاص بنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقررة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت الداخل.

وبرمج الناخب المحلي، مجيد بوقرة، حصتين تدريبتين في الاستئناف. الأولى خلال الفترة الصباحية بالقاعة الرياضية، بينما جرت الحصة المسائية بإحدى أرضيات المركز التقني، وخصصت للجوانب التقنية والتكتيكية.

وشهد الاستئناف غياب متوسط ميدان مولودية الجزائر، أكرم بوراس، بقرار من الطاقم الطبي، إثر شعوره ببعض الآلام.

بينما شرع زميله في النادي والمنتخب محمد بن خماسة في الاندماج تدريجيا. مع مواصلة خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف المحضر البدني.

ويراهن مجيد بوقرة، الذي سينشط غدا الاثنين، ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات “محمد صلاّح” بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ابتداءً من الساعة 14:30. على استغلال هذا الأسبوع الثاني من التربص، للرفع من استعداد المجموعة بما يضمن جاهزيتها لبداية المنافسة القارية.

يُشار إلى أن المنتخب المحلي، سيدشن مشواره في “الشان” يوم الـ 4 أوت 2025 بمواجهة أوغندا. ضمن المجموعة الثالثة، قبل ملاقاة جنوب افريقيا في الـ 8 نفس الشهر.

وسيكون المنتخب معفيا من الجولة الـ 3، ليجدد يوم الـ 15 أوت العهد مع المنافسة بمناسبة مواجهة غينيا في الجولة الـ 4. واختتام دور المجموعات يوم الـ 13 من الشهر ذاته بمواجهة النيجر.