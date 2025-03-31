بوراس: “متفائلون بتحقيق الفوز أمام أورلاندو بيراتس”

أبدى مهاجم مولودية الجزائر، أكرم بوراس، تفاؤله الكبير بقدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام أورلاندو بيراتس، في المباراة المقررة غدًا الثلاثاء على ملعب 5 جويلية الأولمبي، انطلاقًا من الساعة 20:00، ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وخلال الندوة الصحفية التي عُقدت اليوم الاثنين، قال بوراس: “نحضّر بكل جدية تحت إشراف المدرب. وسنطبق تعليماته بدقة. سنبذل كل ما في وسعنا لنكون في أفضل مستوياتنا وتحقيق نتيجة إيجابية”.

وأضاف: “ننتظر دعم الأنصار حتى آخر دقيقة، لأن مساندتهم ستكون حافزًا قويًا لنا. إن شاء الله، سنكون عند حسن ظنهم ونحقق نتيجة إيجابية”.

ويسعى الفريق العاصمي إلى تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بالجزائر. قبل التنقل إلى جنوب إفريقيا لخوض لقاء الإياب يوم 9 أفريل المقبل.