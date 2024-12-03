بوراك أوزجيفيت بطل مسلسل روسي

وصل الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، إلى موسكو، لتصوير الكوميديا ​​الرومانسية “سأكون معك لفترة طويلة”، وهو أول مسلسل روسي يشارك فيه ممثل تركي مشهور.

وحسب ما أفادت الخدمة الصحفية لدار السينما “إيفي” الروسية، فإن الشخصية الرئيسة للفيلم الذي يلعب دوره أوزجيفيت يصل موسكو ليلتقي الفتاة الروسية مارينا. التي تقوم بأداء دورها الممثلة الروسية يوليا كلاشنيكوفا. وعليهما التغلب معا على الاختلافات الثقافية وتقلبات الطقس وحتى صدمات الطفولة.

وستتاح للجمهور فرصة لمشاهدة الحلقة الأولى من أصل ست حلقات في دار السينما عبر الإنترنت Evie العام الجاري.

ويساهم في هذا المشروع الفني، إلى جانب دار السينما Evie ، شركة BAR Production. وتولى المخرج الروسي قارن زاخاروف إخراج المسلسل.

وأشار الممثل التركي إلى أن هذا المشروع مميز بالنسبة له، وقال: “أنا سعيد جدا بالمشاركة في تصوير فيلم “Evie” مرة أخرى. وهذا المشروع خاص بالنسبة لي لأنه يعلّم الجمهور، جنبا إلى جنب مع الشخصيات الرئيسية. كيف يجدوا فرحة في الأشياء الصغيرة. وأثناء التصوير اتضح لنا أنه على الرغم من الاختلاف الكبير بين الثقافتين الروسية والتركية، لا يزال لدينا الكثير من القواسم المشتركة”.