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بورايو: “الصفاقسي ليس غورماهيا والمولودية لا تخشى أي فريق”

الرياضة
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بورايو: “الصفاقسي ليس غورماهيا والمولودية لا تخشى أي فريق”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى المدير الرياضي لمولودية الجزائر، عبد اللطيف بورايو ثقة كبيرة في فريقه، مؤكدا أن المولودية لا تخشى أي فريق.

وصرح بورايو، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا لا يواجه أي ضغط، ولا يمكن مقارنة المباراة التي خاضها شباب بلوزداد، مع مواجهة التي تنتظرنا أمام الصفاقسي”.

وأضاف المدير الرياضي لمولودية الجزائر: “اللعب مع فريق من التشاد، لا يمكن مقارنته مع مواجهة فريق تونسي”.

وتابع عبد اللطيف بورايو: “المولودية فريق كبير، وأي منافس يخشى مواجهتنا، ونحن من جهتنا لا نخشى أي منافس لأننا هذا الموسم نملك تشكيلة لها كلمتها فوق الميدان”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=940196

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