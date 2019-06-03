بورايو: “قضية حداد سياسية ومفتعلة..وعلى القضاء استدعاء بدوي وأمينه العام”

قال المحامي خالد بواريو ، إنّ محاكمة موكله رجل الأعمال علي حداد، اليوم الاثنين، عن تهمة تزوير جواز السفر هي قضية “سياسية”، و “مفتعلة” .

وأكد بورايو، اليوم الاثنين، في تصريح صحفي ، على هامش محاكمة رجل الأعمال علي حداد ، ان قضية بئر مراد رايس افتعلت بصفة ارادية لوضع “حداد” داخل السجن لتأهيل ملف الثاني، والمتعلق في قضايا الفساد .

وقال الدفاع حداد، إننا في سنة 2019 وقد حققنا استقلالية القضاء ولهذا يجب استدعاء الأشخاص، اللذين قاموا باصدار التعليمات لحصول موكله على جواز سفر ثاني في اشارة منه الى وزير الداخلية انذاك نور الدين بدوي وامينه العام .

كما أشار الدفاع، ان قضية موكله مفتعلة بدليل وجود 18 الف شخص استفادوا من جوزارات ثانية ولم يظهر نزاعات فيها ، هؤلاء الاشخاص لم يتابعوا ، لكن موكلي علي حداد اصبح متهما .