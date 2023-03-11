بورايو :”مولودية الجزائر تسيّر بـ “المعريفة” وفيها عملاء يعملون ضد الفريق”

فجّر المدير الرياضي لمولودية الجزائر عبد اللطيف بورايو سابقا.قنبلة من العيار الثقيل في بيت الفريق.

وقال عبد اللطيف بورايو خلال حلوله ضيفا على قناة “النهار” اليوم السبت :”مولودية الجزائر نادي كبير بالاسم فقط، وحاليا اعتبره ناد هاو. لا يملك النقل، في مولودية الجزائر لا تستطيع العمل، لو تعمل بشكل جدي يقيلوك، أشخاص يضغطون بأبنائهم،”

كما أضاف بورايو “عملاء يعملون لصالح المناجرة والصحافة، المدرب يتكلّم و الهاتف يبلغ الآخرين، طردت شخص يسرّب أخبار الفريق”.

وختم بورايو “طردت هذا الشخص لكن أعادوه رغم أن لا يملك مؤهلات للعمل”.

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