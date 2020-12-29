بورايو: “هذا هو سر عودة مولودية الجزائر القوية”

أكد المدير الرياضي لنادي مولودية الجزائر، عبد اللطيف بورايو، بأن عودة العميد للواجهة، خلال الموسم الجديد لم تكن مُفاجئة بالنسبة له.

وقال بورايو في تصريحات لتلفزيون النهار :”أولا الإستقدامات كانت في المُستوى، والوافدون الجدد قدموا الإضافة اللازمة”.

وواصل :”اللاعبون القدامى، سهلوا مُهمة المُستقدمين، والجميع يُحارب فوق الملعب سواء في التدريبات أو المُباريات”.

ليُردف :”لا ننسى أيضا العمل الكبير الذي يقوم به نبيل نغيز، وأؤكد لكم بأنه يعرف عمله جيدا، وطالبت بضرورة إستمراره”.

وختم :”الإنضباط موجود، وعندما تُشاهد المُستوى الذي نُقدمه تعي جيدا، بأن الطاقم الفني يقوم بعمل كبير جدا”.

وأوضح بورايو، بأنه لا يأبه بما يُقال عنه، مؤكدا بأن واقع الميدان يخدمه، ويرد على المُشككين فيه.