“بورايو” يرد على الشائعات وينتقد المشوشين

الرياضة
  • -
  • 0
“بورايو” يرد على الشائعات وينتقد المشوشين صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

رد المدير العام الرياضي لفريق مولودية الجزائر “عبد اللطيف بورايو” على انتقادات الأنصار بخصوص الاستقدامات التي قامت بها الإدارة العاصمية.

بورايو قال اليوم الجمعة للموقع الرسمي للعميد:”مولودية الجزائر يمر بفترة حساسة للغاية ونحن نقوم بعمل كبير ولكن في سرية تامة، وهذا الأمر جعلنا عرضة للشائعات”.

وأضاف:”بعض وسائل الإعلام تداولت أخبارا مغلوطة حول قيامنا بتسريح بعض الركائز، هل أتينا إلى الفريق للعمل وتقديم الإضافة؟، أم لتحطيم الفريق؟”.

وختم:”مشكلة العميد ليست في اللاعبين أو النجوم، بل داخل غرف تغيير الملابس، يجب أن نمنح الفرصة للاعبين الذي يبللون القميص، ولا يثيرون المشاكل لأي سبب كان”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=870560

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com