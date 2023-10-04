“بورتابل” يطيح بعصابة سطت على 80 مليون من الذهب من “فيلا” ببراقي

تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر ملف عصابة إجرامية تضم 3 متهمين ويتعلق الامربالمدعو الموقوف “ف.و”، والمدعوين” ل.س”،”ز.ت” متواجدين في حالة فرار. لضلوعهم في جريمة سطو منزل بمدينة براقي عن طريق الكسر. أين أن الاستيلاء على مبلغ قدره ب 30 مليون سنتيم وحلي ذهبية بقيمة 80 مليون سنتيم.

وتم متابعته المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة باستعمال ظرف التعدد والتسلق والكسر.

تتخلص وقائع القضية أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2019، تقدم المسمى ” م.د” بشكوى أمام الأمن الحضري الرابع ببراقي. بخصوص تعرض منزله للسرقة من قبل مجهولين. طال مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم و300 أورو، و4 أقراط من المعدن الأصفر. سلستين ذهبيتين، 2 خاتم ذهبيين، سوار من المعدن الاصفر. إضافة إلى تخريب إحدى النوافذ والباب الرئيسي للشقة. وبعض الاغراض والأثاث المنزلي عن تعرضه لاعتداء من طرف مجموعة من الأشخاص على أساس انه تعرض لاعتداء من طرف عدة أشخاص. وذلك لما كان برفقة صديقه “ع.ن”.

وعلى إثره تم فتح تحقيق في ملابسات القضية تم التوصل الى المشتبه فيه الأول. وهو المتهم الموقوف المدعو “ف.و” اعترف انه يعرف المسمى “ل.س” معرفة جيدة. الذي كان يسكن ببراقي بمنزل الضحية، ونظرا للظروف المالية. قبل عرض صديقه “ل.س” لسرقة منزله.

وبتاريخ الوقائع كان مع “ل.س” فلاحظ خروج صاحب المنزل فاقتربا منه في حدود الساعة الثامنة وربع صباحا.

وأقدم على كسر الباب الخارجي ولما تعذر عليه الدخول، قام بكسر النافذة وتمكن من الدخول أين عثر على مبلغ مالي يقدر بـ30 مليون سنتيم. وحلي فقام بالاستيلاء عليها. وعند خروجه تفقد سقوط هاتفه النقال، فأخبر صديقه “ف.و” فطلب منه العودة لجلبه. غير أنه لم يستطع ذلك وخلالها سلمه “س.ل” مبلغ 14 مليون سنتيم واحتفظ بالباقي من المبلغ والحلي. ليقوم بتسديد ديونه. واستكمالا لإجراءات التحقيق تم توقيف باقي المتهمين ويتعلق الامر بالمدعو “ل.س”، و”ز.ت”. انطلاقا من الهاتف الذي تم العثور عليه بمسرح الجريمة. والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء سلطت على المتهمين ترواحت بين 20 و3 سنوات سجنا نافذا.