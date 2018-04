“بورتو” يتذكر ماجر ويُنسيه “ضغط” المنتخب الوطني!!

وقام “التنانين” باستحضار أول مُباراة رسمية لصاحب الكعب الذهبي في “السوبر ليغا” البرتغالية أمام “بيليننسش” في الـ 27 أكتوبر 1985.

وجاءت هذه الإشادة في الوقت المُناسب لخريج مدرسة النصرية من أجل رفع معنوياته، وهو الذي يتعرض لعاصفة انتقادات في الجزائر.

ولا تعتبر هذه أول مرة يتحصل فيها على مدح “الدراغويس”، بل أمرا إعتياديا بالنظر للتاريخ الكبير الذي كتبه مع هذا الفريق.

#SabiasQue o primeiro jogo oficial de Rabah Madjer com a camisola do FC Porto foi no Estádio do Restelo, a 27 de outubro de 1985? O argelino destacou-se de imediato e contribuiu para a vitória: 2-3, com golos de Vermelhinho e Gomes (2).#FCPorto #CFBFCP

📽 https://t.co/NjTSNaJKV1

— FC Porto (@FCPorto) April 1, 2018