“بورتو” يتذكر ماجر ويُنسيه “ضغط” المنتخب الوطني!!

وجد الناخب الوطني، رابح ماجر دعما معنويا من طرف ناديه السابق “بورتو” الذي أشاد به مُطولا في حسابه الرسمي على “تويتر”.

وقام “التنانين” باستحضار أول مُباراة رسمية لصاحب الكعب الذهبي في “السوبر ليغا” البرتغالية أمام “بيليننسش” في الـ 27 أكتوبر 1985.

وجاءت هذه الإشادة في الوقت المُناسب لخريج مدرسة النصرية من أجل رفع معنوياته، وهو الذي يتعرض لعاصفة انتقادات في الجزائر.

ولا تعتبر هذه أول مرة يتحصل فيها على مدح “الدراغويس”، بل أمرا إعتياديا بالنظر للتاريخ الكبير الذي كتبه مع هذا الفريق.