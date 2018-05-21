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بورتو يتلقى أول عرض للتخلي عن براهيمي

الرياضة
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بورتو يتلقى أول عرض للتخلي عن براهيمي
بقلم كريم.تيغرمت

تلقى مسؤولو نادي بورتو البرتغالي، أول عرض من نادي روما الإيطالي، لإستفادة هذا الأخير من خدمات الدولي الجزائري، ياسين براهيمي.

وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أن مسؤولي نادي روما، قدموا عرضا لنظرائهم من نادي بورتو بقيمة 25 مليون أورو، من أجل ياسين براهيمي.

ويأتي هذا العرض، بعد التألق الملفت لبراهيمي هذا الموسم، رفقة ناديه بورتو، الذي لم يرد مسؤولوه بعد علىعرض نادي الذئاب، روما.

يذكر أن ياسين براهيمي، توج هذا الموسم بالدوري البرتغالي، بعد أربعة سنوات قضاها في نادي بورتو، ويتواجد حاليا محل اهتمام العديد من الأندية خاصة الإنجليزية منها.

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