عاجل

بورتو يرفض التفريط في براهيمي

الرياضة
  • -
  • 0
بورتو يرفض التفريط في براهيمي
بقلم كريم.تيغرمت

قررت إدارة نادي بورتو البرتغالي، الإحتفاظ بخدمات الدولي الجزائري ياسين براهيمي، إلى غاية نهاية عقده مع “الدراغاو”.

وكشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن مسؤولي بورتو، يسعون للإستفادة من خدمات براهيمي، في دوري الأبطال لهذا الموسم، قبل انتهاء عقده، نهاية الموسم الجاري.

وسيكون براهيمي حرا من أي ارتباط شهر جوان المقبل، ما يعني أن نادي بورتو، لن يستفيد من قيمة تحويله الصيف المقبل، في حال الإحتفاظ بخدماته.

وأضاف ذات المصدر، أن محاولات مسؤولي بورتو، في تجديد عقد ياسين براهيمي، اصطدمت بالمطالب المالية الكبيرة لإبن المنيعة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com