بورتو يرفض التفريط في براهيمي

قررت إدارة نادي بورتو البرتغالي، الإحتفاظ بخدمات الدولي الجزائري ياسين براهيمي، إلى غاية نهاية عقده مع “الدراغاو”.

وكشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن مسؤولي بورتو، يسعون للإستفادة من خدمات براهيمي، في دوري الأبطال لهذا الموسم، قبل انتهاء عقده، نهاية الموسم الجاري.

وسيكون براهيمي حرا من أي ارتباط شهر جوان المقبل، ما يعني أن نادي بورتو، لن يستفيد من قيمة تحويله الصيف المقبل، في حال الإحتفاظ بخدماته.

وأضاف ذات المصدر، أن محاولات مسؤولي بورتو، في تجديد عقد ياسين براهيمي، اصطدمت بالمطالب المالية الكبيرة لإبن المنيعة.