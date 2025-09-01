بورتو يسرع الخطى لإنهاء صفقة حجام

مع اقتراب إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في الدوري البرتغالي، يعمل نادي بورتو بجد لإتمام صفقة ضم المُدافع الجزائري جوان حجام، من صفوف يونغ بويز السويسري.

قبل إغلاق السوق البرتغالية منتصف ليلة اليوم.

وبحسب ما كشفه موقع “SFM Football” المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن الصفقة تقترب من الحسم.

في ظل تبقّي أقل من أربع ساعات فقط على غلق سوق الانتقالات في البرتغال، وهو ما يضع إدارة “التنانين” تحت ضغط الوقت لإتمام الاتفاق.