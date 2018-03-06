بورتو يسعى لتخفيف الأضرار ورد الإعتبار ضد ليفربول !

بعد الخسارة القاسية في مباراة الذهاب بخماسية كاملة في البرتغال، يسعى نادي بورتو لتخفيف الأضرار ورد الإعتبار عندما يواجه ليفربول في الأنفيلد سهرة اليوم لحساب مباراة العودة في ثمن نهائي التشامبينزليغ.

مدرب بورتو “كونسيساو” أكد في ندوته الصحفية، أنّ ما يهمه هو تحقيق لقب البطولة البرتغالية وفقط.

ورغم هذا سيدخل مباراة اليوم بعزيمة من أجل تحقيق الفوز على الفريق الذي أهانه في الدراغاو.

من جهة أخرى، سيعوّل المدرب “يورغن كلوب” على الفرعون المصري “محمد صلاح” لإسقاط بورتو مجددا.

نجم “الفراغنة” يقدم أداءً كبيرا هذا الموسم رفقة كل من السينغالي “ماني” والبرازيلي “فيرمينو”.