بورتو يطالب بأكثر من 20 مليون أورو للتخلي عن براهيمي

الرياضة
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بورتو يطالب بأكثر من 20 مليون أورو للتخلي عن براهيمي
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مسؤولو نادي بورتو البرتغالي، استعدادهم لبيع عقد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لأحد الأندية الراغبة في خدماته.

وكشف موقع “فوت سور 7” الفرنسي، أنّ إدارة نادي بورتو، تطالب بمبلغ يفوق 20 مليون أورو، لبيع عقد ياسين براهيمي.

وتأتي رغبة الدراغاو، في بيع عقد براهيمي، بالنظر لنهاية عقده صيف 2019، حيث يسعى نادي بورتو، للإستفادة من قيمة تحويله.

ويتواجد ياسين براهيمي، محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية، على غرار ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين، إضافة لنادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

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