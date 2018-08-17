“بورتو” يقصف رئيس لجنة الإنضباط بـ”الثقيل” بسبب “ابراهيمي”

ردت إدارة “بورتو” بقوة على “جوزي مانويل ميريام” رئيس لجنة الإنضباط التابعة للرابطة البرتغالية وعلى إدارة “بنفيكا” بعد فتح تحقيق رسمي حول “براهيمي”.

وقالت إدارة “الدراغاو” حسب ما نشرته صحيفة “أوجوغو”: “رئيس لجنة الإنضباط يرى الأمور على غير حقيقتها لربما كان تحت ضغط بعض اللاعبين وبعض الأندية”.

وأضافت: “فتح تحقيق ضد براهيمي يفسر بطريقتين فقط، الأولى أن رئيس لجنة الإنضباط حاقد على براهيمي أو أنه لا يحب كرة القدم”.

وختمت إدارة “بورتو” حديثها: “في النهاية، من لا يحب براهيمي لا يحب كرة القدم”.

في نفس السياق، نشر حساب “بورتو” عبرالتويتر فيديو لـ “براهيمي” وجاء فيه: “سنفوز فوق أرضية الميدان وضد الجميع، مثل هذه التصرفات تجعلنا أقوى”.