بورتو يكرّم ماجر بجائزة “التنين الذهبي”

كرّمت إدارة نادي بورتو أسطورة الفريق، الجزائري رابح ماجر، خلال الحفل السنوي للنادي البرتغالي، الذي أقيم أمس الثلاثاء.

ومنحت إدارة نادي بورتو جائزة عرفان لرابح ماجر لما قدمه من فضل كبير للنادي العريق عندما كان لاعباً.

ويعدّ ماجر أول لاعب إفريقي وعربي توّج يكأس أوروبا للأندية البطلة في نهائي تاريخي، كان بطله صاحب الكعب الذهبي خلال مواجهة النادي الألماني بايرن ميونيخ.

وتواجد الناخب الوطني الأسبق رفقة أرمادة من النجوم الذين مروا على النادي أبرزهم اللاعب السابق لريال مدريد، بيبي.