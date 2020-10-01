بورتو يلجأ إلى “التاس” في قضية براهيمي

عادت قضية الدولي الجزائري ياسين براهيمي، وناديه بورتو البرتغالي، إلى الواجهة من جديد، بعدما قرر هذا الأخير اللجوء إلى “التاس”.

وكشفت صحيفة أوغوغو” البرتغالية، أن مسؤولي بورتو، توجهوا إلى “التاس”، للطعن في عقوبة الفريق، بسبب الشبهة التي تحوم حول صفقة استقدام براهيمي، من غرناطة، صيف 2014.

وأبدت إدارة “الدراغاو”، تمسكها بالبراءة في هذه القضية، حيث جهّزت ملفا لتقديمه أمام محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا، خلال جلسة الإستماع المبرمجة يوم 3 ديسمبر.

يذكر أن ياسين براهيمي، انتقل صيف 2014 من نادي غرناطة، إلى فريق بورتو، قبل أن يرحل عن هذا الأخير الصيف الماضي، ليلتحق بنادي الريان القطري.