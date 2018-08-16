“بورتو” يُدافع عن “براهيمي” ويرد على “بنفيكا” !

دافع نادي “بورتو” البرتغالي عن النجم الجزائري “ياسين براهيمي” وذلك بعد اتهامات “بنفيكا” أين يطالب هذا الأخير بمعاقبة نجم “الدراغاو” بسبب ما حدث مؤخرا في البطولة.

وردت إدارة “بورتو” بطريقتها الخاصة أين نشرت فيديو لـ “براهيمي” بعد تسجيله أول أهدافه في “السوبر ليغا”، في إشارة أن النادي يقف خلف اللاعب.

كما طالبت جماهير “الدراغاو” بتجديد عقد الجزائري مؤكدين أنه اللاعب الأفضل في الفريق ولا يمكنه التفريط في خدماته بأي حال من الأحوال.