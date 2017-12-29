بورتو يُريد تفادي هذا السيناريو مع براهيمي

يسعى نادي “بورتو” البرتغالي بكل الطرق لتجديد عقد لاعبه الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” الذي ينتهي صيف 2019 في أقرب الأجال.

وكشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية اليوم الجمعة أن مسؤولي “الدراغاو” يريدون تفادي سيناريو الخروج المجاني للأسمر الجزائري من أسوار فريقهم.

وأضافت نفس الصحيفة أن المسؤولين يهدفون إلى تجديد عقد “براهيمي” رفقة زميله “هيريرا” في أقرب فرصة.

خاصة في ظل الوزن الكبير للثنائي داخل فريق “بورتو” وفي مخططات المُدرب “سيرجيو كونسيساو”.

وأردفت “أبولا” أن إدارة النادي البرتغالي تملك عقدا مع وكيل أعمال براهيمي يُتيح لها التفاوض المُسبق من أجل تجديد عقد اللاعب.