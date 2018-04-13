بورتو يُصّر على تجديد عقد براهيمي !

كشفت الصحف البرتغالية، أنّ إدارة بورتو تصر على تجديد عقد النجم الجزائري “ياسين براهيمي” الذي ينتهي عقده مع الدراغاو صيف 2019.

وأكدت صحيفة “ريكورد”، أن إدارة الفريق بدأت مفاوضاتها من أجل الوصول إلى إتفاق مع اللاعب على تجديد عقده.

ويريد الفريق البرتغالي الإستفادة من براهيمي من الناحية الرياضية والإقتصادية، أين تريد الإدارة بيعه بأفضل سعر ممكن.

خاصة وأنّ الفريق لن يستفيد سوى من 50% من قيمة انتقاله لأي فريق كونه ليس لديه كافة حقوق اللاعب.

يذكر أنّ لدى الجزائري شرط جزائي قدره 60 مليون أورو، كما أنه يرفض اللعب في الدوري التركي رغم العروض المغرية.