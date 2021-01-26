بورت :”لهذا السبب أنا فخور بعناصري”

كشف الناخب الوطني لكرة اليد، آلان بورت، بأنه فخور بأشباله بعد نهاية مُغامرتهم في كأس العالم 2021، الجارية حاليا في مصر.

وتحدث التقني الفرنسي، لقناة “كنال ألجيري” قائلا :”أنا فخور باللاعبين والمُستوى الذي قدموه في هذه الدورة”.

ليواصل :”الكثير من اللاعبين يتواجدون لأول مرة في المُستوى العالي، وشاهدوا أمورا جديدة بالنسبة لهم، وهو ما سيفيدهم مُستقبلا”.

وأضاف :”لاعب مثل بلجيلالي، لأول مرة ينشط في قاعات كبيرة، وفي ظروف إحترافية، ولكنه رفع التحدي”.

وختم :”لقد عانينا بدنيا، خاصة في المُباراة الأخيرة، ولكننا قدمنا كرة يد جميلة، وشرفنا الجزائر”.

يُذكر بأن مُحاربي الصحراء، أنهوا مُغامرتهم في أرض الفراعنة، برصيد فوز وحيد من أصل ست مُباريات.