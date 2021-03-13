بورت :”لهذه الأسباب سقطنا أمام سلوفينيا”

أكد مُدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، آلان بورت، بأنه فخور بآداء لاعبيه، رغم الخسارة بـ36 هدفا مُقابل 28، في إفتتاح الدورة التأهيلية للأولمبياد.

وتحدث التقني الفرنسي، بعد المُباراة قائلا :”قدمنا أفضل ما يُمكننا تقديمه، أمام مُنافس قوي، والهزيمة لا نخجل بها”.

وأضاف :”هناك فارق كبير في الجاهزية بيننا وبين مُنافسنا، حيث أننا لم نستفد من التحضيرات اللازمة، بسبب ظرف كورونا”.

وواصل :”اللاعبون المحليون يفتقدون لنسق المُنافسة، حيث أنهم لم يلعبو أي مُباراة رسمية مع أنديتهم منذ فترة طويلة”.

وختم :”إضافة الى كل هذا، لعبنا في غياب سبعة عناصر، كان يُفترض أن تشارك معنا، لأسباب مُختلفة”.