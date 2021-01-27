بورت يبحث عن تعويض هذا الثلاثي

كشف آلان بورت، مدرب المنتخب الوطني، لكرة اليد، بأنه يمتلك مشروعا طموحا مع الجزائر، وهذا رغم إقتراب عقده من نهايته.

وأوضح التقني الفرنسي، بأنه يبحث عن إيجاد بدائل للثلاثي المُخضرم، بركوس، برياح وشهبور.

وقال عند نزوله ضيفا عن “كنال ألجيري” :”شهبور، بركوس وبرياح، لا يصغرون في السن، وعلينا العمل لإيجاد من يعوضهم مُستقبلا”.

وأكد الرجل الأول في الخضر، بأن جائحة كورونا، أخلطت حساباته، ولم تسمح له بالبحث عن المواهب في البطولة الوطنية.

وأشار صاحب الـ59 عاما، بأنه مُرتاح في الجزائر، ولا يضع في ذهنه الرحيل ما دام مُرتبطا بعقد مع الإتحادية المحلية.

يُذكر بأن بورت قاد الخضر، خلال مونديال 2021 في مصر، لإحتلال المركز الـ22.