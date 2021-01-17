“بورت” يصدم الجزائريين بما قاله في آخر وقت مُستقطع أمام أيسلندا

تسبب مُدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، آلان بورت، بصدمة كبيرة للجماهير الجزائرية، بعد الكلمات التي أطلقها خلال آخر وقت مُستقطع له قبل نهاية مُباراة، أمس السبت، أمام أيسلندا.

وجاءت الكلمات التي خرجت من فم التقني الفرنسي، لتوضح بشكل جلي بأن الخضر لامسوا القاع، ووصلوا الى الحضيض.

ووجه المُدرب الأسبق لتونس خطابه لزملاء بركوس قائلا :”لا أريد منكم أن تسمحوا لهم بتسجيل الهدف الـ40″.

يُشار بأن خطاب صاحب الـ59 عاما، جاء في وقت كان أشباله مُتخلفين في النتيجة بفارق 15 هدفا كاملا.

وكشفت خرجة الرجل الأول في الطاقم الفني، تجاوز الأفناك لمرحلة السعي لتحقيق نتائج إيجابية، لمرحلة تفادي الهزائم التاريخية.

ونُذكر بأنه ومنذ إنطلاقة مونديال، لم يصل أي منتخب لحاجز الـ40 هدفا فما فوق سوى ثلاث مرات من أصل 24 مُباراة.