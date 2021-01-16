“بورت” يكشف ما سيتغير في الخضر أمام أيسلندا

الرياضة
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“بورت” يكشف ما سيتغير في الخضر أمام أيسلندا
بقلم إسماعيل عشاش

أكد آلان بورت، مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، بأن تشكيلته ستدخل مُباراة أيسلندا، سهرة اليوم السبت، بطريقة مغايرة عن تلك المُقدمة أمام المغرب.

وتحدث التقني الفرنسي قائلا :”اللاعبون سيدخلون أكثر تحرر مُقارنة بما كان عليه الحال في المُباراة الماضية”.

وواصل :”أعتقد بأن الفوز المُحصل عليه في الجولة الإفتتاحية، سمح لنا بالتخلص من الضغط الذي كان مفروضا علينا”.

وأردف :”أيسلندا خصم عنيد، وهو قوي من الناحية البدنية، وعلينا أن نكون أكثر تركيزا من أجل الصمود أمامه”.

ليختم :”المهمة لن تكون سهلة، ولكن وفي حالة ما كنا في يومنا فإننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية”.


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