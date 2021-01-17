“بورت” ينتقد لاعبيه علنا :”هذا ما خيب أملي”

إنتقد آلان بورت، مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، لاعبيه بشكل علني، خلال الندوة الصحفية التي تلت الخسارة الثقيلة أمام آيسلندا، بنتيجة 39 – 24.

وتحدث التقني الفرنسي قائلا :”ما خيب أملي، هو نقص الشراسة، وفي غيابها لا يمكن أن ننتظر أي شيء”.

وواصل :”أتمنى أن يكون اللاعبون قد حفظوا الدرس، لتقديم ما هو أفضل في قادم المُباريات، لقد قدموا لنا درسا في “.

وأردف :”لقد تفاجأنا بإنضباطهم التكتيكي العالي، لقد كانو مُركزين طيلة المُباراة منذ البداية الى النهاية، وأحييهم على ذلك”.

وختم :”آمل أن نُقدم وجها آخرا خلال اللقاء القادم”.

يُشار بأن زملاء القائد مسعود بركوس، سيلعبون أمام البرتغال، في مهمة تبدو مُستحيلة، نظرا للمُستوى العالي لهذا الأخير.