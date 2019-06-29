بورحلي يعتذر للأنصار وشركة الآبار!

وأكد ثعلب المساحات أنه ملتزم بعقد مع فريق شباب بلوزداد، وهو ما دفعه لرفض عرض شباب قسنطينة.

وطالب شركة آبار بتعيين بورحلي بعد إقالة المناجير العام السابق طارق عرامة الذي كان في قلب فضيحة المكالمة الهاتفية التي جمعته برئيس شبيبة القبائل شريف ملال، أين طالب بمنحة تحفيزية للاعبي السي أس سي قبل المواجهة الأخيرة والحاسمة التي جمعت فريقه بنادي إتحاد العاصمة.