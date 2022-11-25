بوردو الفرنسي يعلن ضم لاعب المنتخب الوطني رسميا

أعلن اليوم الجمعة، نادي بوردو الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، عن ضم لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تيجاني عطاالله.

وغرد الحساب الرسمي لفريق بوردو عبر تويتر:”الشاب تيجاني عطالله يوقع أول عقد إحترافي مع الفريق ولغاية عام 2025.

يجدر للإشارة، ينشط اللاعب تيجاني في منصب قلب الدفاع، وسبق له تمثيل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة فيعدة مناسبات أبرزها كأس العرب الأخيرة بالسعودية.