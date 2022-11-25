إعــــلانات
الرياضة

بوردو الفرنسي يعلن ضم لاعب المنتخب الوطني رسميا

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوردو الفرنسي يعلن ضم لاعب المنتخب الوطني رسميا
  • 85
  • 0

أعلن اليوم الجمعة، نادي بوردو الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، عن ضم لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تيجاني عطاالله.

وغرد الحساب الرسمي لفريق بوردو عبر تويتر:”الشاب تيجاني عطالله يوقع أول عقد إحترافي مع الفريق ولغاية عام 2025.

يجدر للإشارة، ينشط اللاعب تيجاني في منصب قلب الدفاع، وسبق له تمثيل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة فيعدة مناسبات أبرزها كأس العرب الأخيرة بالسعودية.

رابط دائم : https://nhar.tv/cnOMX
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر