بوردو الفرنسي يعلن ضم لاعب المنتخب الوطني رسميا
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن اليوم الجمعة، نادي بوردو الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، عن ضم لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تيجاني عطاالله.
وغرد الحساب الرسمي لفريق بوردو عبر تويتر:”الشاب تيجاني عطالله يوقع أول عقد إحترافي مع الفريق ولغاية عام 2025.
يجدر للإشارة، ينشط اللاعب تيجاني في منصب قلب الدفاع، وسبق له تمثيل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة فيعدة مناسبات أبرزها كأس العرب الأخيرة بالسعودية.
C’est officiel !
Le jeune Tijany Atallah signe son premier contrat professionnel avec les Girondins. Le jeune joueur est maintenant lié au club jusqu’en 2⃣0⃣2⃣5⃣. 🔵⚪
Félicitations Tijany ! 👏
➡ https://t.co/6dhewlVCgu pic.twitter.com/7A8Pc5IuVx
— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 25, 2022
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