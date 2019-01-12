بوردو يطلب خدمات بودبوز ويشعل الصراع مع نيس

أبدى نادي بوردو الفرنسي، إهتمامه بخدمات الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب ريال بيتيس الإسباني، قصد تدعيم صفوف “الجيروندان”.

وكشفت الصحافة الإسبانية، أن نادي بوردو الفرنسي، قدم طلبا رسيما لمسؤولي ريال بيتيس، للتعاقد مع رياض بودبوز، في الميركاتو الشتوي الجاري، على شكل إعارة.

وكشف موقع “ABCdesevilla” الإسباني، أن مسؤولي بوردو، يرغبون في استعارة خدمات بودبوز، مقابل دفع راتبه فقط، دون قيمة الإعارة.

وأبدى مسؤولو ريال بيتيس، في وقت سابق، رفضهم فكرة إعارة رياض بودبوز، مفضلين بيع عقده بصفة نهائية.