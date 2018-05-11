 “بوردو” يُسرح لاعبه الجزائري الصاعد!!

يتجه “بوردو” وبصفة شبه رسمية لعدم الإحتفاظ بالدولي الجزائري الصاعد، “إيلان كبّال” والذي سيكون حُرا من أي إلتزام نهاية الموسم.

وجاء قرار إدارة “لي جيروندان” بطلب من المُدرب الأوروغوياني “غوستافو بويات” الذي لم يقتنع بمؤهلات ومُستوى اللاعب، خلال الفترة الماضية.

وإستدعي “كبّال” البالغ من العمر 20 عاما، مؤخرا، لصفوف المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة، وجُرّب من طرف، بوعلام شارف.

وسيعمل نجم الأصناف الشابة لـ”الخضر” على إيجاد فريق جديد بفرنسا أو خارجها، والتوقيع على أول عقد إحترافي منذ بداية مشواره.