بورديم: “أتمنى استعادة مستواي وأكون فأل خير على أولمبي الشلف”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المستقدم الجديد لاولمبي الشلف، عبد الرحمان بورديم، أهدافه مع فريقه الجديد، مؤكدا عزمه على استعادة مستواه الحقيقي.
وصرح بورديم، للصفحة الرسمية لاولمبي الشلف: “انضممت لفيرق كبير اسمه أولمبي الشلف، بهدف تقديم الإضافة اللازمة”.
كما أضاف: “أولمبي الشلف غني عن التعريف، وهدفي مساعدة زملائي الجدد، واسعاد أنصار الفريق”.
وتابع عبد الرحمان بورديم: “لازالت قادرا على تقديم الكثير، وأتمنى أن يكون أولمبي الشلف، بوابتي لاسعادة مستواي المعهود، وأن اكون فأل خير على النادي”.
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