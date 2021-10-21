بورديم: “أسعى لاستعادة مستواي الحقيقي مع شباب بلوزداد”
بقلم النهار أونلاين
كشف اللاعب عبد الرحمان بورديم، عن الأسباب التي شجعته على الانضمام لفريق شباب بلوزداد، مبرزا في ذات الوقت أهدافه مع الفريق.
وصرح بورديم، للموقع الرسمي للفريق: “خضت تجربة لم تلق نجاحا كبيرا مع مولودية الجزائر، والآن انتقلت إلى شباب بلوزداد أين أتمنى العودة لمستواي الحقيقي بمساعدة الأنصار، وطاقم الفريق”
وأضاف: “مؤخرا شباب بلوزداد نصب نفسه أفضل فريق في الجزائر، بالنظر للألقاب التي أحرزها، وهذا ما حفّزني كثيرا”
وتابع عبد الرحمان بورديم: “أتمنى أن أقدم الإضافة المنتظرة مني بمساعدة كل زملائي، وتشريف عقدي مع شباب بلوزداد”
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