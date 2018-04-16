بورديم: “سأستغل دعوة المنتخب المحلي لإقناع ماجر”

أبدى لاعب شبيبة الساورة، عبد الرحمان بورديم، سعادته بدعوة المنتخب المحلي، مؤكدا عزمه على استغلال هذه الفرصة، لإقناع الناخب الوطني، رابح ماجر.

وصرح عبد الرحمان بورديم، لتلفزيون “النهار”: “العودة للمنتخب الوطني شرف لي، وسأعمل لأكون عند حسن ضن الناخب الوطني، واقناعه بمستواي”.

وأضاف: “لعبت في كل أصاناف المنتخب الوطني، وهذه الدعوة ستمنحني الفرصة للإحتكاك بالمستوى العالي، واكتساب خبرة جديدة”.

من جهة أخرى تحدث بورديم، عن مستقبله مع شبيبة الساورة، بالنظر للعروض الكثيرة التي تلقاها مؤخرا، وبالتحديد عروض الأندية التونسية.

“مستوى البطولة التونسية، أحسن من نظيرتها في الجزائر، ونفس الشيء بالنسبة للجانب المادي، وسأختار الفريق الذي سأشعر فيه بالراحة”.