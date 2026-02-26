بورديم: “نستهدف تحقيق الفوز ضد بارادو والعودة بالنقاط الثلاث”

أكد لاعب فريق مولودية وهران، عمار بورديم، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة من البطولة، ضد مضيفهم نادي بارادو.

وصرح بودريم، بخصوص هذه المبارة، للصفحة الرسمية للفريق: “حضرنا كما ينبغي لمباراتنا المقبلة ضد نادي بارادو”.

كما أضاف: “سنواجه فريق يتكون في أغلبيته من اللاعبين الشبان، ونحن نستهدف العودة بالنقاط الثلاثة من العاصمة، من أجل تأكيد النتيجة التي سجلناها في مباراتنا الماضية”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية وهران، بمضيفه نادي بارادو، برسم الجولة الـ21، مقررة يوم غد الجمعة، انطلاقا من الثانية والنصف زوالا، بملعب “20 أوت 1955” بالعاصمة.