بورديم: “نهدف لتحقيق الفوز ضد الساورة واهدائه لأنصارنا”

أكد لاعب مولودية وهران، عبد الرحمان بورديم، بأن هدف فريقه في المبراة التي ستجمعهم سهرة اليوم الجمعة، بمضيفهم شبيبة الساورة، هي تحقيق الفوز، وحصد كامل الزاد.

وصرح اللاعب بورديم في هذاالخصوص: “شبيبة الساورة كان في أحسن أحواله قبل آخر مبارتين، أين تراجعت نتائجه”.

كما أضاف: “بالنسبة لنا نسعى لاستغلال الديناميكية الجيدة التي نتواجد عليها مؤخرا، من أجل العودة بالنقاط الثلاثة”.

وتابع عبد الرحمان بورديم: “نطمح لاهداء الفرحة لأنصار الفريق، الذين وضعوا ثقتهم فينا في المباريات الأخيرة”.