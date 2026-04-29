بورديم يتألق بهدف عالمي ويقود مولودية وهران للفوز على شبيبة القبائل

حقق فريق مولودية وهران فوزا ثمينا خارج الديار على حساب مضيفه شبيبة القبائل بنتيجة هدفين مقابل واحد، في مباراة متأخرة عن الجولة ا.لـ19 من الرابطة المحترفة، جرت بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد

وافتتح أيمن محيوص النتيجة لشبيبة القبائل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر ركلة جزاء، قبل أن يعادل “الحمراوة” النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب أحمد كروم، uن طريق ركلة جزاء أيضا.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو التعادل، خطف عمار بورديم هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بتسديدة قوية، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.