بورديم يغيب عن سفرية العميد إلى السعودية

تواجدت تشكيلة مولودية الجزائر، منذ صبيحة اليوم السبت، بمطار هواري بومدين بالعاصمة، استعدادا لسفريتهم إلى السعودية، لمواجهة النصر السعودي.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، عن غياب اللاعب عبد الرحمان بورديم، عن هذه السفرية، بسبب العقوبة المسلطة عليه من إدارة الفريق.

وتأتي هذه العقوبة المسلطة على اللاعب بورديم، من طرف الطاقم الفني للعميد، بسبب غياب اللاعب عن تدريبات الفريق.

وستغادر بعثة مولودية الجزائر، اليوم السبت، نحوى السعودية، في رحلة عادية، تنطلق على الساعة الواحدة زوالا.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه يوم الثلاثاء المقبل، نادي النصرالسعودي، لحساب ذهاب الدور الـ16 من البطولة العربية للأندية.