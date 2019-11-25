بورديم ينهي مرحلة الذهاب قبل الأوان بسبب هذه العقوبة!

الرياضة
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بورديم ينهي مرحلة الذهاب قبل الأوان بسبب هذه العقوبة!
بقلم يونس رزيق

تلقى صانع ألعاب مولودية الجزائر “عمار بورديم “عقوبة قاسة من طرف لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم.

وأصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عقوباتها المترتبة عن الجولة الـ11 من المحترف الأول، والتي شهدت العديد من التجاوزات.

وشهدت مباراة أولمبي الشلف أمام مولودية الجزائر طرد اللاعب بورديم في الشوط الثاني من اللقاء بسبب إعتدائه لفضيا على حكم المباراة – حسب تقرير حكم المباراة-

وعاقبت لجنة الإنضباط اللاعب بورديم بـ 4 مباريات منها واحدة غير نافذة مع غرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم.


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