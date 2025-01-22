بورديم: “أتمنى قيادة مولودية وهران للتتويج بالبطولة أو الكأس”

أبدى عمار بورديم المهاجم الجديد لفريق مولودية وهران، سعادته الكبيرة بحمل قميص النادي الذي وصفه بـ “العريق”.

وقال عمار بورديم في تصريح له عبر الصفحة الرسمية لنادي مولودية وهران، اليوم الأربعاء: “أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، تلقيت اتصالات منذ مدة. وكانت لدي الفرص سابقا لحمل قميص الفريق العريق، الحمد لله، تحقق ذلك”.

وأضاف بورديم: “عملت كثيرا لحمل قميص مولودية وهران لأنه من بين أفضل الأندية في الجزائر”.

وختم مهاجم أولمبي الشلف السابق: “أتمنى أن أترك اسمي خالداً في هذا الفريق، عبر التتويج بالكأس أو البطولة. أنا جاهز لمساعدة الزملاء وتقديم مستوى جيد”.

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