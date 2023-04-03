بورسيا دورتموند يحسم صفقة بن سبعيني

كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الإثنين، عن حسم نادي بوريسيا دورتموند، صفقة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وحسب ماكشفت عنه تقارير ل”سكاي سبورتس” الألمانية، وقع على عقد مع دورتموند منذ أيام قليلة، في صفقة إنتقال حر.

وأضاف المصدر، أن اللاعب سينضم لبوريسيا دورتموند الصيف الحالي، وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبا.