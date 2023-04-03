بورسيا دورتموند يحسم صفقة بن سبعيني
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الإثنين، عن حسم نادي بوريسيا دورتموند، صفقة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.
وحسب ماكشفت عنه تقارير ل”سكاي سبورتس” الألمانية، وقع على عقد مع دورتموند منذ أيام قليلة، في صفقة إنتقال حر.
وأضاف المصدر، أن اللاعب سينضم لبوريسيا دورتموند الصيف الحالي، وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبا.
💥 Excl. News #Bensebaini: DONE DEAL! Understand that he has finally signed his contract at @bvb a few days ago. The 27 y/o left back will join Dortmund on free deal in summer. Official announcement will still take time. @westsven @SkySportDE 🇩🇿 pic.twitter.com/3DOsoUK9ry
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 3, 2023
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