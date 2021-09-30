بورصة أسعار السيارات..ارتفاع جنوني بـ 30 مليون مقارنة بالأسبوع الماضي

عرفت أسعار السيارات اليوم الخميس. ارتفاع جنوني بـ 30 مليون مقارنة بالأسبوع الماضي حسب ما رصدته كاميرا النهار في سوق بوقرة للسيارات.

هذا وتذمر المواطنون من الأسعار الجنونية التي تعرفها السيارات في الفترة الأخيرة. حيث قال أحد الأشخاص أن سيارة 2007 فاقت 100 مليون وهو الأمر الذي جعل المواطن البسيط اليوم لا يمكنه أن “يكسب” سيارة على حسب قوله.

وحسب شهود عيان من السوق، جاءت كل تصريحاتهم متشابهة على أن الطلب موجود لكن العرض غائب تماما. خاصة وأن الأسعار المقدمة اليوم لا تتناسب ونوع السيارة المعروضة.

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