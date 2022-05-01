بورصة الجزائر: إرتفاع القيمة السوقية بـ 6.4 بالمائة

كشف التقرير السنوي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات بورصة الجزائر، أن سوق السندات سجل إكتتابات جديدة في سنة 2021. كما أن آخر إصدار لقرض مستندي يدرج في البورصة يعود الى سنة 2009. بالإضافة كذلك إلى أن تاريخ إستحقاق آخر قرض مستندي مدرج في البورصة يعود إلى سنة 2016.

وأضافت بورصة الجزائر، أنه يتداول في سوق السندات المؤسساتية “خارج البورصة”. أربعة قروض مستندية إلى غاية 31 ديسمبر 2021. حيث يقدر اجمالي المبلغ المستحق بـ 162.4 مليار دينار مقابل 163.8 مليار دينار في نهاية سنة 2020.

بالمقابل فان سوق السندات الشبيهة بالخزينة قد سجل نهاية سنة 2021. ما لا يقل عن 30 خطا مدرجا في البورصة. كما يقدر الرصيد الإجمالي لسوق السندات الشبيهة بالخزينة بـ 512.647 مليار دينار سنة 2021. مقابل 518.985 دينار سنة 2020. أي بانخفاض يناهز -1.2 بالمائة في ظرف سنة.

أما المبالغ الصادرة خلال السنة فقدرت بحوالي 23.45 مليار دينار. مقابل 52.626 مليار دينار. أي بانخفاض بـ -55.43 بالمائة خلال سنة. من جانبها قدرت مبالغ سوق السندات الشبيهة بالخزينة المستحقة في سنة 2021. بحوالي 34.094 مليار دينار.

كما أضافت ذات الأرقام، أنه يقدر إجمالي القيمة السوقية لبورصة الجزائر حوالي 45.640 مليار دينار في 31 ديسمبر 2021. وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020 فان بورصة الجزائر قد كسبت 6.43 بالمائة من سوق الاوراق المالية في سنة 2021.

وأضافت ذات الوثيقة، أن هذا التحسن يعود إلى استئناف نشاط الشركات المدرجة في البورصة. بالإضافة كذلك إلى الضغط المسجل على طلبات السندات سيما سندين يتعلقان بشركتي “بيوفارم و أليانس للتأمينات”.

ومقارنة بالناتج الداخلي الخام، فإن القيمة السوقية تمثل أقل من 0.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021. وتدل هذه الارقام على المساهمة الضئيلة لبورصة الجزائر في تمويل الاقتصاد”.