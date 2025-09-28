بورصة الجزائر: الموافقة على إصدار سندات بقيمة 400 مليون دج لشركة “رولاكسي”

منحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” تأشيرتها على مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار سندات مساهمة من طرف شركة “رولاكسي”. في عملية موجهة حصرا للمستثمرين المحترفين، بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون دج.

وحسبما أفاد به بيان للجنة، فإن العملية تتضمن إصدار 400 ألف سند مساهمة غير مادي بقيمة إسمية قدرها 1000 دج للسند الواحد. وبمدة إصدار إجمالية تصل إلى سبع سنوات، على أن يتم إدراج هذه السندات في القسم الناشئ الخاص بالقيم المنقولة ذات الدخل الثابت في بورصة الجزائر.

وأوضحت لجنة “كوسوب”، أن العوائد المقترحة خلال العملية تقوم على معدل ثابت معدوم ومعدل متغير مرتبط بالنتيجة الصافية المحققة في نهاية كل سنة مالية. على أن يتم دفع الجزء المتغير من العائد ما بين اليوم الأخير من الشهر السادس. واليوم الخامس عشر من الشهر السابع الذي يلي غلق السنة المالية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة رولاكسي التي تأسست سنة 2022، تنشط في مجال تصميم وتقطيع وانتاج وتشكيل وتسويق الافرشة والأثاث. ويبلغ رأسمال هذه الشركة التي تتخذ من وهران مقرا لها 260 مليون دج. كما سجلت خلال سنة 2024 رقم أعمال يفوق 1.9 مليار دج.

