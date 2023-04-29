بورصة الجزائر تحقق قفزة نوعية بين البورصات العربية

حققت بورصة الجزائر أكبر إرتفاعات على صعيد مؤشرات الأداء على مستوى البورصات العربية خلال الثلاثي الأول من عام 2023. حيث سجلت نسبة 14 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير من السنة الماضية.

وفقا لصندوق النقد العربي في نشرته الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية للثلاثي الأول من 2023 الصادرة أمس الجمعة. “تصدرت بورصة الجزائر تصدرت أكبر الارتفاعات المحققة على صعيد مؤشرات الأداء على مستوى البورصات العربية خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 14 بالمائة”.

وأضاف التقرير انه على أساس سنوي سجل مؤشر الصندوق الخاص ببورصة الجزائرارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 16.9 بالمائة في نهاية الثلاثي الأول من 2023.

كما سجل المؤشر الرئيس لبورصة الجزائر ارتفاعا بنسبة 17.1 بالمائة, ليغلق عند مستوى 5ر3646 نقطة في نهاية مارس من 2023.

وبخصوص القيمة السوقية ذكر التقرير أن بورصة الجزائر سجلت ارتفاعا بنحو 84.7 مليون دولار، لتصل إلى نحو 6.572 مليون دولار مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 9.487 مليون دولار خلال الثلاثي الأخيرة من السنة الماضية.

وأشار التقرير ان بورصة الجزائر اصبحت من بين البورصات العربية التسع التي سجلت ارتفاعا في القيمة السوقية خلال الثلاثي الأول. فيما سجلت سبع بورصات عربية أخرى تراجعا في قيمتها السوقية.

أما بالنسبة لنشاط التداول في بورصة الجزائر, فقد شهد هو الاخر ارتفاعا خلال نفس الفترة. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة لتبلغ نحو 311 ألف دولار. مقارنة مع 2.196 ألف دولار خلال الثلاثي الأخير من 2022.

هذا وإرتفعت عدد الأسهم المتداولة إلى نحو 5.65 ألف سهم، مقابل نحو 2.52 ألف سهم تم تداولها خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية. لتكون بورصة الجزائر من بين تسع بورصات عربية سجلت ارتفاعا في عدد الأسهم المتداولة.

وإجمالا، تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعةخلال الثلاثي المنقضي, لتبلغ نحو 29.130 مليار دولار، مسجلة بذلك انخفاضا بنحو 52.22 مليار دولار مقارنة مع قيمة التداولات المسجلة خلال الثلاثي الأخير من 2022.

وفيما يتعلق بحجم التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة, فقد انخفض في نهاية الثلاثي الأول من 2023, ليصل إلى أزيد من 102 مليار سهم مقارنة مع أزيد من 131 مليار سهم تم تداولها خلال الثلاثي الذي سبقه, مسجلة بذلك تراجعا بلغت نسبته 77.21 بالمائة.